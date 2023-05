Inserita in Tempo libero il 10/05/2023 da Patrizia Carcagno PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE SABATO 13 MAGGIO. NOTTE DEI MUSEI: APERTURA SERALE E INGRESSO 1 EURO YOGA AL TRAMONTO VISITA GUIDATA TRA I TEMPLI E SELINUNTE HIGHLIGHTS Un fine settimana nel Parco archeologico di Selinunte, scoprendo di notte la collina orientale dei templi o partecipando ad una sessione di yoga al tramonto. Il tutto immerso in una natura rigogliosa, tra profumi intensi di terra e di mare, che quando il sole inizia a calare, si fanno ancora più inebrianti.







Sabato 13 maggio cade infatti la Notte europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d´Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l´identità culturale. In tutta Europa i musei saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro: al Parco archeologico di Selinunte sarà possibile visitare i templi della collina orientale dalle 19.30 alle 23 (ultimo ingresso alle 22): il Tempio E, poi l’area del Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso; e il Tempio G, tra i cinque templi greci più grandi di sempre. E sempre sabato, ma alle 18,30, ritornano le sessioni di yoga al tramonto, immersi in un paesaggio straordinario: con i suoi 270 ettari, il Parco è un ambiente particolarmente adatto a chi vuole ritemprarsi ed entrare in simbiosi con la natura circostante, tra esercizi posturali e di respirazione anche per neofiti (si consiglia di portare il proprio tappetino).







Per tutto il weekend saranno anche disponibili le visite guidate di CoopCulture: per chi preferisce un assaggio consistente del Parco, ecco domenica alle 12 la passeggiata tra i templi. Un percorso che arriva fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche, mitologiche e gli aneddoti legati alla fondazione ed allo sviluppo della città.. Quindi si proseguirà fino al Baglio Florio. Se invece si vuole seguire un percorso più approfondito, si può partecipare sia sabato che domenica alle 10.30 ai “Selinunte highlights”. Un itinerario bellissimo e suggestivo, che include sia la Collina Orientale, che il Baglio Florio e la zona dell’Acropoli da raggiungere con le navette ecologiche. Come non notare l’imponente campo di macerie di uno tra i più grandi templi greci mai costruiti, il Tempio G. E accanto, ecco le riproduzioni in scala reale, delle macchine edili dell’antichità, parte dell’esposizione “Ars Aedificandi” di MondoMostre. Dopo una visita approfondita ai reperti raccolti al Baglio Florio, si raggiungerà con le navette la Collina dell’Acropoli con i resti di altri quattro templi.



Giorni, orari e biglietti su www.coopculture.it







Biglietti per apertura serale di sabato 13 maggio in vendita da giovedì 11 maggio.