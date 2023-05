Inserita in Cultura il 03/05/2023 da Patrizia Carcagno DAL BULIMISMO ALLA DECRESCITA - CONVEGNO DI LUCA SCIACCHITANO IL GIORNO 6 MAGGIO 2023 Nel suo saggio “Modernità Liquida” il sociologo Zigmunt Baumann faceva notare di come, dalla caduta del muro di Berlino, la società occidentale fosse rimasta a corto di utopisti in grado di immaginare una visione diversa del futuro.



Oggi, tra riscaldamento globale, inquinamento galoppante, de-umanizzazione del lavoro con rigurgiti di schiavitù, corsa al denaro come strumento di sopravvivenza, consumo istituzionalizzato, ci sarebbe un gran bisogno di alternative sociali in grado di riportare l’uomo contemporaneo a dei ritmi più confacenti alla sua natura; rallentare, riciclare, riutilizzare, lavorare meno per vivere di più.







Sono questi i temi che Luca Sciacchitano, autore del saggio “Dal Bulimismo alla Decrescita”, tratterà il giorno 6 maggio, alle ore 16.00, presso il Centro Civico alla Chiesa Valdese in via Orlandini 38



Un’occasione per fare il punto della situazione sui nostri stili di vita, sul modello consumistico in cui veniamo pigiati dentro a forza e la prospettiva di un modello sociale diverso.

Si parlerà di consumismo bulimico, di ore sottratte alla propria vita per reperire soldi, di come utilizziamo questi soldi e di come i media (da contratto) stimolino la percezione di una realtà che, alla lunga, risulta distruttiva per l’uomo e per il suo ambiente.







Dal Bulimismo, quindi, alla decrescita.



Un rallentamento basato sul ribaltamento della scala dei valori. Lavorare meno per vivere meglio, consumare meno per lavorare meno, lavorare nobilitandosi al posto della schiavitù contemporanea.