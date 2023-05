Inserita in Cronaca il 03/05/2023 da Patrizia Carcagno TRAPANI: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. PROVVEDIMENTI PER UN 60ENNE TRAPANESE I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa coniugale e contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un commerciante di 60 anni, con precedenti di polizia.

L’odierno provvedimento, emesso dal Tribunale di Trapani, scaturisce dalle indagini svolte dai Carabinieri, e pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, coniuge del 60enne. Sono state infatti documentate dai militari dell’Arma reiterate condotte di maltrattamenti, lesioni e minacce subite dalla donna nel tempo che hanno portato la stessa a denunciare tutto.