Inserita in Cronaca il 02/05/2023 da Patrizia Carcagno CASTELLAMMARE DEL GOLFO: FURTO E INDEBITO UTILIZZO DI CARTA DI CREDITO. DENUNCIATO 35ENNE DAI CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno denunciato un pregiudicato del posto classe 88 per una serie di furti che avrebbe messo a segno negli ultimi giorni e l’indebito utilizzo di una carta di bancomat.

Da un indagine intrapresa dai militari dell’Arma di Castellammare sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza sul 35enne in merito ad una serie di furti su autovettura denunciati negli ultimi giorni da cittadini del posto.

Dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri tramite la visione di immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza e dall’escussione di alcuni testimoni l’uomo sarebbe il presunto responsabile di: un furto su autovettura di una carta bancomat che avrebbe utilizzato dopo per prelevare la somma di 250 euro presso uno sportello atm del centro cittadino; di un furto su autovettura della somma di 100 euro in contanti; e del furto di un’auto, avvenuto il 23 aprile scorso, poi ritrovata abbandonata in una zona isolata del paese e riconsegnata dai Carabinieri alla denunciante.