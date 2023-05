Inserita in Tempo libero il 02/05/2023 da Patrizia Carcagno IN CORSO A FAVIGNANA LE RIPRESE DI “MAKARI”, SAVATTERI: “UN LUOGO BELLISSIMO CHE MERITA DI ESSERE CONOSCIUTO DAL PUBBLICO NAZIONALE” Favignana diventa un set televisivo. In questi giorni sono in corso all’interno dell´ex stabilimento Florio le riprese della terza stagione di “Makari”, una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni. Un’importante occasione di promozione per le Egadi.

“Favignana è un luogo bellissimo”, dice lo scrittore Gaetano Savatteri, autore dei gialli da cui è tratta la serie, in questi giorni sull’isola per sopraintendere alle riprese. “Non è solo la bellezza del territorio, del mare, delle spiagge, Favignana è apprezzata anche per la sua grande storia. Una storia imprenditoriale importante, di lavoro, di sfida alla natura e anche di costruzione di un nuovo modello di industria che ha fatto grande la Sicilia e l’isola. Un luogo che sarà ora ulteriormente valorizzato ed esaltato attraverso questa fiction di successo”.

“Da anni Favignana è lo scenario naturale scelto per film e fiction a livello italiano internazionale”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Questa amministrazione comunale favorisce in tutti i modi ogni forma di valorizzazione del nostro territorio ma per farlo bene dobbiamo difenderne e preservare l’ambiente, la natura e il suo patrimonio storico e architettonico”.