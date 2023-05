Inserita in Cronaca il 02/05/2023 da Patrizia Carcagno MAZARA DUE: NON SI FERMA ALL’ALT SENZA PATENTE E CON UN COLTELLO AL SEGUITO. ARRESTATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, col supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato, per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un pregiudicato castelvetranese classe 74.

I militari dell’Arma, intenti ad eseguire un posto di blocco nel quartiere di Mazara due, intimavano l’ALT al 49enne che, con in auto un passeggero e sprovvisto di patente di guida, non si sarebbe fermato dandosi a precipitosa fuga per le vie cittadine.

Dopo averlo bloccato i Carabinieri eseguivano una perquisizione personale e veicolare trovando l’uomo in possesso di un coltello a serramanico e il passeggero, un pregiudicato di 42 anni, in possesso di un coltello a serramanico e un coltello a farfalla.

I Carabinieri procedevano all’arresto del 49enne che a seguito di udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano e alla denuncia del passeggero per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.