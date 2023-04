Inserita in Cronaca il 24/04/2023 da Patrizia Carcagno PANTELLERIA: RICERCATO INTERNAZIONALE VA IN VACANZA SULL’ISOLA. ARRESTATO DAI CARABINIERI Aveva pensato di trascorrere qualche giorno nella splendida isola di Pantelleria per una vacanza, prenotando in un noto albergo del posto.

Probabilmente pensava di passare inosservato sebbene ricercato su mandato di cattura internazionale a seguito di un provvedimento emesso il 2 giugno 2021 dalla Corte Distrettuale di Tirana, in Albania. Di fatto era stato dichiarato latitante dal governo albanese con l’accusa di aver evaso il fisco.

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria, con la collaborazione del Servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia che ha segnalato la possibile presenza del fuggitivo sull’isola, lo hanno rintracciato e arrestato.

L’uomo, un trentenne palermitano, deve scontare 5 anni di reclusione in quanto accusato dalla magistratura albanese di essere responsabile di reati fiscali in danno di quello Stato.

Lo stesso era ancora in hotel, da solo, quando è stato raggiunto dai Carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento di cattura internazionale e lo hanno tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani a disposizione della Corte d’Appello di Palermo per le valutazioni del caso.