Inserita in Salute il 12/04/2023 da Direttore ANAS COSTRUISCE IL FUTURO SECONDA PARTE - PILLOLE DI PEDIATRIA Venerdì 14 aprile 2023, alle ore 21 presso il cinema Moderno di Montecosaro, si terrà il secondo appuntamento del soccorso pediatrico, il ciclo di tre incontri organizzati da ANAS marche, associazione nazionale di azione sociale, con la collaborazione del sindacato UIL FPL marche e patrocinati dal comune di Montecosaro.



Il corso intitolato “Pillole di pediatria-quando recarsi in pronto soccorso” sarà tenuto dagli operatori del centro di formazione “Soccorriamo”, seguendo le linee guida dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.



L’iniziativa è utile per spiegare ai genitori, nonni, insegnanti e a tutte le persone coinvolte nell’educazione e nella crescita dei bambini, come distinguere un semplice mal di testa da un trauma cranico, valutare se la febbre è pericolosa o meno e indica come intervenire in caso di convulsioni, fratture o ferite…Come bisogna comportarsi di fronte a queste piccole o grandi emergenze? Verranno date le principali indicazioni in caso di urgenza e consigliate le scelte migliori da adottare a seconda della gravità della situazione e si risponderà a domande quali: quando è il caso di allarmarsi, di recarsi al pronto soccorso, rivolgersi il pediatra o semplicemente gestirlo in casa.



“L’amministrazione comunale – spiega Alessandra Perugini, consigliere del comune di Montecosaro – è molto sensibile alle problematiche legate all’infanzia e cerca di promuovere e supportare proposte rivolte alle famiglie e dedicate al benessere dei bambini. E’ importante coinvolgere la popolazione in progetti di prevenzione e promozione della salute, dando l’opportunità di partecipare, in modo gratuito, ad attività rivolte ad informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica. Tutti dobbiamo avere le conoscenze di base e sapere come intervenire per proteggere la salute dei più piccoli.”



D’altronde, per usare le parole di Roberto Cappelletti, uno dei relatori del corso “Chi salva un bambino, salva il mondo intero.”