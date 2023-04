Inserita in Cronaca il 05/04/2023 da Patrizia Carcagno TRAPANI: MALTRATTAMENTI CONTRO L’EX COMPAGNA. PROVVEDIMENTO PER UN 48ENNE TRAPANESE I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno sottoposto un pregiudicato di 48 anni alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna in esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Trapani.

L’odierno provvedimento scaturisce dalle indagini intraprese dai Carabinieri, condivise pienamente dall’Autorità Giudiziaria, che hanno documentato presunti reiterati episodi di maltrattamenti, ingiurie, minacce e percosse che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti della vittima.

La donna ha trovato il coraggio di confidarsi con i Carabinieri che si sono subito attivati fornendo gli elementi necessari per la richiesta dell’odierna misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico antistalking.