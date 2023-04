Inserita in Cronaca il 05/04/2023 da Patrizia Carcagno SALEMI (TP): PROVA NON SUPERATA. TORNANO IN CARCERE 2 PREGIUDICATI I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura alternativa emessa dall’ufficio di sorveglianza di Trapani, con la quale veniva sostituita la misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali con la custodia in carcere, due persone di 36 e 30 anni.

I Carabinieri hanno accertato e documentato che i due uomini, pregiudicati per reati di competenza ordinaria, avrebbero violato più volte le prescrizioni imposte dal Giudice durante l’affidamento in prova presso una comunità terapeutica riabilitativa.

Al termine delle formalità di rito sono stati entrambi sono stati ristretti presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.