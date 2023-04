Inserita in Cultura il 05/04/2023 da Patrizia Carcagno Alle porte dell’Alba di Giovanni Albano, successo del libro di introspezione del medico scrittore messinese presentato all’Ordine dei Medici di Messina Messina. La presidente dell’Ammi Lilli Cuomo Cavallaro ( Associazione moglie dei medici di Messina), presso

l’Ordine dei Medici, sotto il patrocinio dei Lions Club Messina Host ( presidente Santino Morabito),

dell’Archeo Club Area Integrata dello Stretto,( Giovanna Trovato, presidente) della Fidapa Capo Peloro (

presidente Nazzarena Amedeo e Fidapa di Giardini Naxos ( Alessia Barbagallo) e dell’Accademia

Euromediterranea delle Arti( Presidente Maria Teresa Prestigiacomo) ha presentato il libro di Giovanni

Albano Alle Porte dell’Alba, Kimerik Editore, un romanzo di introspezione che ha avuto un contributo da

parte di Cettina Costa, relatrice che ha indagato sul registro linguistico, sul genere e sulle influenze

letterarie dell’autore, inoltre, l’evento ha goduto della presentazione dell’autore da parte di Attilio

Andriolo, (presidente Associazione Teseo), di Rosellina Zamblera( che ha brillantemente dialogato con

l’autore) e di Maria Teresa Prestigiacomo, critico e giornalista che ha evidenziato, da critico d’arte, oltre che

letterario, quanto Giovanni Albano ami l’arte e la Letteratura, tanto da accostare ogni suo viaggio, ogni sua

visita nelle capitali d’Europa, ai maestri che hanno lasciato un segno nella Storia dell’Arte: Prestigiacomo ha

ricordato il pittore Mucha, fondatore dell’Art Nouveau che l’autore “incontra” durante un suo viaggio , a

Praga: ciò fa notare il critico, denota la poliedrica cultura dell’autore che in seno al romanzo, cita più

importanti pittori e scrittori che incontriamo nella Storia dell’Arte e della Letteratura europea ed

internazionale. Inoltre, il critico, compiaciuta per la composizione del romanzo di Albano, ha effettuato un

parallelismo con una poesia del valente poeta Francesco Tigani Ombre e luce che evocava la scelta dell´

autore, relativa alla copertina, scelta non a caso ma , come la poesia di Tigani, tra Ombre e luce,

metaforicamente consegnava al lettore numerosi significativi messaggi. Inoltre, Prestigiacomo citava la

saggista Goslàr che, a sua volta, ricordava la Yourcenar che come Albano amava i luoghi che hanno segnato

il suo passaggio, come memoria storica del viaggio della sua vita e che conservano ,essi stessi , la memoria

dello scrittore e persino, la sua fisionomia d´ antan.

Non potevano mancare i saluti del presidente dell’Ordine dei Medici Giacomo Caudo che ha rivolto un suo

caloroso saluto all’autore ed ai presenti, inoltre ha porto i saluti la presidente della Fidapa di Giardini Naxos

e la presidente dell’Associazione “ Aiuto alla Vita” di Vittoria Quarenghi, presieduto da Irene Barbaro

( all’associazione era devoluto l’incasso della vendita del romanzo di Albano, medico Primario presso

l’Ospedale di Lipari). Alla manifestazione culturale era presente anche la Segretaria Nazionale dell’Ammi

Francesca De Domenico.

Intervallo musicale d’eccellenza con la straordinaria voce da Gospel di Paola Miraglia accompagnata al

piano dal suo valente maestro Francesco Micali. La maestra di Danza Antonella Gargano si è, invece, esibita

in un’ efficace ed elegante pantomima ed in una danza, facendosi interprete dei personaggi e delle storie

scaturiti dalla fervida fantasia di Giovanni Albano e del suo romanzo, in parte autobiografico. Lettori d´

eccezione Luisa Barbaro, Rosalba Balestrieri e Giovanni Macrì