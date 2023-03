Inserita in Cultura il 30/03/2023 da Patrizia Carcagno “10 ANNI DI BATTUTE FOTOGRAFICHE: PRESENTATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA PIRANDELLO IL LIBRO DEL DR. MICELI Sindaco Castiglione: «Una pubblicazione che valorizza il nostro territorio, preziosa per le giovani generazioni»





«Ringrazio il dr. Miceli per aver presentato agli studenti della scuola media Pirandello il volume “10 anni di battute fotografiche”, che lo stesso ha curato, raccogliendo testi e foto realizzate in dieci anni di iniziative promosse dal Club Unesco. Attraverso i più svariati scatti, il libro mette, infatti, a fuoco le tante risorse e caratteristiche del nostro territorio, valorizzandolo e donando alle giovani generazioni un tesoro di storie e di immagini di luoghi, scorci e monumenti di impareggiabile bellezza».

È stato questo il commento del sindaco Giuseppe Castiglione alla presentazione del libro “ 10 anni di battute fotografiche, che si è tenuta giovedì scorso, all’interno della palestra del plesso Pirandello, alla presenza anche del vicesindaco Antonella Moceri e del dirigente scolastico Giulia Flavio.