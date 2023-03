Inserita in Cultura il 30/03/2023 da Patrizia Carcagno L’ISTITUTO SUPERIORE “I. E V. FLORIO” DI ERICE PARTECIPA A UN PROGETTO DI FORMAZIONE PRESSO LA SEDE DI ALMA, LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA L’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice partecipa dal 29 al 31 marzo a un progetto di formazione in full immersion presso la sede di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, a Colorno, con una delegazione di quattro studenti più il professor Vincenzo Occhipinti. Si tratta del progetto “O.R.A.”, Orientamento alla Ristorazione, cui prendono parte gli studenti delle quarte classi Andrea Gerardi, Vito di Via, Dario Miceli e Alessia Castiglione, impegnati a seguire lezioni Demo su “Storia e cultura Gastronomica” alla presenza di Chef ospiti e lezioni Training su “La Costruzione di un menu e pratica di ristorazione” oltre a lezioni dal tema ”dal dessert al piatto alla piccola pasticceria”. Al termine delle attività verranno consegnati degli attestati di partecipazione. ALMA, com’è noto, è il più autorevole centro di formazione della Cucina e dell´Ospitalità Italiana a livello internazionale. Alla Scuola, che ha sede nella Reggia di Colorno, grazie a programmi di alto livello realizzati con gli insegnanti più autorevoli, accedono studenti motivati e vocati all’arte culinaria. “La nostra scuola – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina - sta continuando ad investire in formazione e la collaborazione con ALMA, che si protrae ormai da diversi anni, ci sta dando la possibilità di puntare sulla valorizzazione delle risorse umane già presenti in un settore che richiede professionalità, competitività e cultura oltre che passione”.