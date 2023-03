Inserita in Politica il 20/03/2023 da Direttore Si è svolta sabato 18 a Palermo la riunione della rete ANAS Sicilia per discutere temi organizzativi Si è svolta sabato 18 marzo c.a nei locali dell´anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Sicilia la riunione indetta dal presidente professore Pino Mangano.



Nel corso della riunione sono state discussi tutta una serie di temi con particolare riferimento alle ODV (Organizzazione id Volontariato) affiliate Anas 118, alla promozione sociale e agli altri settori di interesse dell´associazione.



Il dibattito che si è prolungato oltre quattro ore sui temi di interesse. Sono emerse una serie di esigenze per poter migliorare l´organizzazione regionale della rete ANAS.



Il professore Mangano dopo essersi confrontati con le affiliate della regione si è riservato di convocare quando prima un assemblea per discutere singolarmente i temi emersi durante la riunione.



Nel ringraziare tutti i presenti, il presidente professore Mangano ha voluto cogliere l´occasione per inviare alle famiglie di tutti gli affiliati e tesserati i più sinceri auguri per la Santa Festa del Papa ed a tutti i Giuseppe " San Giuseppe".