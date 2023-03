Inserita in Politica il 19/03/2023 da Direttore corso di disostruzione pediatrica: Anas costruisce il futuro Nella serata di ieri, venerdì 17 febbraio 2023 a Montecosaro, presso il cinema Moderno, si è svolta la prima serata dedicata ad un percorso di formazione, articolato in tre incontri, che vede come protagonista il soccorso pediatrico.

Nello specifico la serata è stata incentrata sulle tecniche di disostruzione pediatrica: come riconoscere i segnali del soffocamento, le giuste modalità di intervento e come prevenirlo. Purtroppo ad oggi, la principale causa di morte in età pediatrica, soprattutto nei bambini d’età inferiore ai 3 anni, è proprio l’ostruzione da corpo estraneo nelle vie respiratorie. La quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni.

Questo ciclo di incontri, vista la sua importanza, è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Montecosaro, tanto da averlo pensato e progettato già negli scorsi anni, ma rimandato a causa della pandemia Covid che ne aveva reso impossibile lo svolgimento.

Pertanto è stata una grande soddisfazione, per l’Amministrazione, poter ora riprendere in mano il progetto e finalmente realizzarlo.

Sapere come intervenire in situazione d’emergenza permette di salvare una vita e se la vita in questione è quella di un bambino, deve essere cura e impegno dell’intera comunità prodigarsi affinché ognuno di noi possegga le tecniche giuste e abbia gli strumenti atti per farlo.

Quindi un corso rivolto non solo ai genitori, nonni, educatori, insegnanti… ovvero tutte le persone direttamente coinvolte nell’accudimento dei bambini, ma aperto a tutti perché chiunque si può trovare a fronteggiare un’emergenza dove l’intervento tempestivo fa la differenza.

Un ringraziamento speciale va ai Formatori di “Soccorriamo” che hanno accettato e aderito all’iniziativa portando la loro professionalità e competenza e a tutte quelle persone che ieri hanno dedicato il loro tempo e mostrato il loro interesse nell’accogliere l’invito con la loro sentita presenza.

Evento che ha avuto il patrocinio di Anas marche, dove l’organizzatrice, la vicepresidente Alessandra Perugini, si dichiara estremante soddisfatta sia per la partecipazione della cittadinanza che per la bravura dei formatori, che hanno saputo mantenere viva l’attenzione nella parte teorica e nella pazienza e disponibilità nel seguire i partecipanti nell’esercitazione pratica.

Il portavoce nazionale di Anas Antonio Lufrano, ha chiesto, visto il successo della serata, alla presidenza regionale di verificare la disponibilità dei formatori per realizzare il corso in altre regioni. Vista la loro bravura sia nel suscitare l’interesse degli ascoltatori che nelle competenze tecniche, si sono già presi accordi per realizzare lo stesso corso anche nella regione Lombardia.

Presenti in sala il Segretario Generale UIL FPL marche Marcello Evangelista, che ha sostenuto e sponsorizzato l’evento.

Ringraziamo infine della partecipazione Pierluigi Rossi e Samantha Guerrieri dell’Università Popolare del mediterraneo che hanno sottolineato la professionalità dei formatori tanto da aver preso contatti per poter presto organizzare altri corsi con la loro collaborazione.