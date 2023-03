Inserita in Cultura il 09/03/2023 da Direttore Formazione per i volontari del 118 organizzato dal CEFRA ANAS Lombardia Si è completato con gli esami finali il primo corso CEFRA ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Lombardia. Gli esami si sono svolti domenica 6 marzo nei locali della RETE ANAS Lombardia siti in via Adriatico n. 8 a Milano.



il primo corso cefra, rivolta ai volontari del 118 sia per la formazione base di 16 ore che per quella di 46 ore.



Il corso è stato tenuto dal istruttore dell´anas accreditata AREU Cristina Tomasi affiancata dalla collaboratrice Sara Ubbiali e dal direttore del corso Pierluca Narraccio che ha seguito passo e passo la formazione di tutti i volontari fino agli esami.



Il presidente regionale dell´anas ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno partecipato al Corso ed a tutte le associazioni che hanno inviati i propri volontari per la riqualificazione e l´aggiornamento professionale.



Con l´occasione il presidente regionale ha illustrato l´importanza della formazione e soprattutto l´importanza non tanto di avere un titolo "pezzo di Carta" ma quando di avere competenza professionale.



A tal fine ha raccontato un triste episodio che si è verificato a Termini Imerese a causa della mancanza di competenze culturali e professionali soprattutto con riferimento alla sicurezza sul posto di lavoro. In fine ha voluto ringraziare oltre che tutti i corsisti e le associazioni il il docente del corso Cristina Tomasi ed il direttore del corso che con grande professionalità hanno seguito tutto l´iter fino al completamento del corso che si è realizzato con gli esami finali e la successiva consegna degli attestati.



A breve, ha dichiarato il Presidente Regionale della rete ANAS, saranno organizzate altri corsi sia a Milano che nelle province secondo il fabbisogno della formazione e d´intesa con il responsabile nazionale della sanità dott. Flavio Ronzi sia per i volontari già attivi che per quelli che vogliono qualificarsi per poter svolgere attività sulle ambulanze.