8 Marzo "Giornata Internazionale della Donna": che sia un giorno per riflettere '8 marzo si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei diritti delle donne istituita nel 1977 per dar luce alle problematiche che, purtroppo, ancora oggi affliggono le donne di tutto il mondo. Da sempre, infatti, sono state discriminate e hanno visto negati i propri diritti e questo portò a numerose lotte per l´emancipazione e per l´uguaglianza di genere.



Simbolo ricorrente dell’8 marzo è la mimosa, fiore scelto nel 1946, da tre donne della Resistenza partigiana, Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei. Fu scelta proprio la mimosa perché è un fiore povero e facilmente reperibile, che divenne fin da subito emblema della lotta delle donne.



Oggi, nonostante gli sforzi , si continua ad assistere a forti disuguaglianze dal punto di vista sociale e lavorativo e sono ancora in netta maggioranza i casi femminicidio e di violenza sulle donne, pertanto l´8 marzo non deve essere solo un giorno di festa per celebrare le Donne, ma un’occasione per riflettere su quanto ancora bisogna lottare per giungere, in tutto il mondo, a una reale parità tra i sessi.



Auguri a tutte le Donne!