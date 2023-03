Inserita in Tempo libero il 06/03/2023 da Patrizia Carcagno Giornata Internazionale della Donna “Tra Storia e Cultura della Donna” La Giornata internazionale della donna oggi celebra e commemora i progressi in ambito economico, politico e culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo. Questo riconoscimento si basa su un principio universale che prescinde da divisioni, siano esse etniche, linguistiche, culturali, economiche o politiche.

Nonostante molti progressi siano stati fatti in diversi ambiti, molto donne e ragazze nel mondo continuano a essere vittime di violenza e discriminazione.

Ancora oggi solamente due terzi dei paesi nelle regioni più sviluppate hanno raggiunto la parità di genere per ciò che concerne l’educazione primaria.

Il tema scelto mira a promuovere e sollecitare il raggiungimento degli obiettivi, e nello specifico l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne e delle ragazze. Le iniziative Italiane per promuovere i diritti delle donne in questa Giornata internazionale sono molte, anche noi dell’Associazionismo delle Basse Madonie, vogliamo dare un contributo mettendo in campo le energie , le idee e i progetti al fine di rendere migliori le condizioni e i servizi alle donne. Proprio per questo l’A.N.A.S. ITALIA zonale di Collesano vuole promuovere con il patrocinio gratuito del Comune di Campofelice di Roccella e in collaborazione con le Associazione del territorio delle basse Madonie , nel comune di Campofelice di Roccella (Pa), celebra la Giornata internazionale delle Donne.

Mercoledì 8 marzo a partire dalle ore 17,00 presso la sala consiliare del Comune sita in Via Cesare Civello, si svolgerà l’iniziativa dal tema “Tra la Storia e la Cultura della Donna”, . Una breve esibizione di autodifesa personale a cura ASD Club Karate Shotokan di Cerda aprirà l´evento, il Sindaco del Comune di Campofelice di Roccella Michela Taravella darà il benvenuto a tutti i partecipanti. Sarà un momento di confronto e di informazione sulle esperienze delle attività messe in campo nel propriO territorio da parte delle varie associazione come: Auser Campofelice di Roccella, B.C. sicilia sezione di Campofelice di Roccella , dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi. di Campofelice di Roccella , il Club degli Artisti anch’essi di Campofelice di Roccella ed ancora l’Associazione Città di Cefalu’, e la partecipazione del C.I.F. Centro Italiano Femminile regionale Sicilia. Sarà anche un momento culturale, con la presentazione del libro ‘Maruzza” dell’autore Cerdese Vincenzo Muscarella che racconterà la Storia delle tre donne cerdesi emigrate e morte nel tragico incendio accaduto ai primi del novecento in america, sarà presentato un video tratto dal libro del fotoreporter Aldo Palagonia dal titolo “Iranian Beauty”, (un viaggio per immagini) dove l’autore ha svolto un reportage fotografico in Iran immortalando figure femminili che soffrono e muoiono per i diritti essenziali che negano la libertà . Non poteva mancare il momento legislativo, si parlerà del codice rosso Legge 69/2019 con la Dott.ssa Enza Macaluso.

La presidente del C.I.F. Regionale Sicilia Carmelina Severino, esporrà il perché della scelta della data della ricorrenza e del simbolo della mimosa in occasione di questa giornata.

Moderare l’evento è stata affidato a Fiorenza Polizzi vicepresidente regionale C.I.F. Nel corso del pomeriggio, ci sarà la lettura di alcune poesie con autori locali accompagnati dal musicista saxofonista cerdese Rosario Civiletto; vedrà anche la partecipazione della cantante collesanese Tatania, e ci sarà un momento di una sfilata di abiti realizzati dalla creativa Cefaludese Maria Vello. Avremo la partecipazione dell’artista cefaludese Roberto Giacchino, il quale scoprirà due sculture femminili scolpite su radici di ulivo, e saranno esposti diversi quadri dei pittori del Club degli Artisti. La conduzione della manifestazione è stata affidata a due ragazzi quattordicenni Giorgia Salemi di Campofelice di Roccella e Christian Maranto di Collesano, la scelta è stata condivisa da tutti i partecipanti su proposta del Presidente dell’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano Antonino Vara per dare fiducia ai giovani e stima a due aspiranti attori teatrali. Il compito sarà arduo ma sono convinto che saranno all’altezza della situazione. La manifestazione, per chi non potrà essere presente , sarà trasmessa sul canale streaming “MadoniEventiLive” di Peppe Nicchitta . La Locandina dell’evento è stata creata ed omaggiata dal Prof. Vincenzo Di Vincenzo.