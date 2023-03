Inserita in Cultura il 06/03/2023 da Patrizia Carcagno IL 10 MARZO GAETANO SAVATTERI PRESENTA ALL´ISTITUTO ´FLORIO´ DI ERICE “L´ISOLA NUOVA. TRENT´ANNI DI SCRITTURE DI SICILIA” La Rassegna letteraria “Libriamoci - Incontro con l’Autore” dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice, ospiterà venerdì 10 marzo lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri che, con la tradizionale formula del doppio appuntamento, presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo “L´isola nuova. Trent´anni di scritture di Sicilia”. L’autore incontrerà gli studenti, al Plesso centrale di via Barresi, alle ore 11.30, e nel pomeriggio, alle ore 18, i lettori e la cittadinanza, alla libreria Ubik in via Manzoni.



Quest’antologia ripercorre i fili del racconto della Sicilia negli ultimi trent’anni con la sua capacità di innovazione e rielaborazione di una tradizione illustre, e documenta i cambiamenti, rivelando le nuove voci che hanno saputo parlare a molti, con lingue moderne e insieme antiche. «L’isola nuova», scrive Salvatore Silvano Nigro nella sua nota, «non è un ritratto della Sicilia ma la storia di un rivolgimento culturale»: dal giornalismo alla graphic novel, dal cinema al teatro, mentre narrativa e letteratura hanno aggiornato i canoni delineati dagli autori che della Sicilia hanno fatto metafora.



Il racconto di un’isola nuova, tuttora capace di allestire un potentissimo teatro di suggestioni sul palcoscenico che dalla Sicilia si apre sul resto del mondo.



“La nostra Rassegna prosegue con voci importanti e autori amati dal grande pubblico di lettori – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – e il 10 marzo Gaetano Savatteri ci permetterà di conoscere il punto di vista della letteratura che guarda alla nostra terra grazie al suo abile lavoro di collezione e studio che ha riunito altrettante voci capaci di parlare a tutti noi di noi e di ciò che negli anni ci è accaduto intorno”.