Inserita in Tempo libero il 23/02/2023 da Patrizia Carcagno Parco archeologico di Selinunte: domani (24 febbraio) musiche e voci contro le mafie. Domenica ritornano le visite con l´archeologo SELINUNTE. I giovani, la musica, i testimoni per dire no alla mafia e sì, siamo diversi. Il Parco archeologico di Selinunte ospita domani (24 febbraio) dalle 17 in poi il concerto gratuito “A Nome loro. Musiche e voci per le vittime di mafia” a cui parteciperanno cantanti e attori tra i più amati (l’ultima ad unirsi da remoto è stata Arisa, ma i nomi sono tantissimi) che hanno risposto all’appello della musicista Sade Mangiaracina.







“Quando ho saputo della notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro ho esultato – ha raccontato Sade – e ho subito pensato e proposto a vari artisti di caratura nazionale e locale per un’iniziativa che mettesse al centro l´importanza che hanno avuto le donne e gli uomini che hanno sacrificato la loro vita per combattere le mafie”.





Sul palco accanto al tempio E, con vista anche sulla collina illuminata dell’Acropoli, la maratona inizierà con un’intervista di Franco Nuccio, responsabile della sede regionale dell’ANSA, al tenente colonnello Andrea Pagliaro, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Trapani, che ha partecipato, coi colleghi del ROS, all’arresto del boss Matteo Messina Denaro. L’ANSA allestisce la mostra fotografica “L´eredità di Falcone e Borsellino”, completa ora della pagina che racconta l’arresto di Matteo Messina Denaro. Partner CoopCulture. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Siciliana e dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna, delle tre sigle sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil e della Fondazione Falcone. Partner: Siae, Ansa, Ebat, Ance Trapani, Tenute Orestiadi ed Energia Italia. Media partner: Radio2







Partecipano: La Rappresentante di lista, Simona Molinari, l’attore Claudio Santamaria, Chiara Galiazzo, Giovanni Caccamo, Modena City Ramblers, Lello Analfino, Giuseppe Anastasi, Tètes de Bois, Fabrizio Cammarata, Alessio Bondì, Serena Ganci, Cico Messina, Riccardo Russo, Shakalab, Med Free Orkestra, Umberto Leone, Claudio Sala, Vincenzo Crivello.





Ma Selinunte si prepara anche al risveglio della natura: in queste giornate terse e luminose, sembra di camminare in un giardino. E domenica diventa un’occasione di scoperta: la prossima (26 febbraio) riprendono le visite guidate di CoopCulture alla scoperta dei templi, con l’aiuto di un archeologo che guiderà i visitatori, racconterà segreti e personaggi, e battaglie infinite tra le due città sempre in guerra. Alle 10,30 e alle 11,45 a Selinunte si apprenderanno le diverse fasi della costruzione del tempio, dalla cava fino alla messa in opera dei blocchi lapidei, il trasporto dei materiali, i sistemi di elevazione e di misurazione, da scoprire sui macchinari in scala 1:1 della mostra “Ars Aedificandi” in corso fino al 23 luglio.







La prossima domenica (5 marzo) sarà la prima del mese, come tradizione, a ingresso gratuito: la guida aspetterà i visitatori per una passeggiata tra i templi sempre alle 10.30 e alle 11,45. I visitatori verranno accompagnati fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche, mitologiche e gli aneddoti legati alla fondazione ed allo sviluppo della città. Ecco apparire il Tempio E, poi l’area del Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso; e il Tempio G, tra i cinque templi greci più grandi di sempre. Quindi si proseguirà fino al Baglio Florio per la visita all’antiquarium.











A nome loro



Venerdì 24 febbraio dalle 17



Apertura cancelli alle 16



Ingresso gratuito



INFO. L’ingresso gratuito al Parco sarà consentito dalle 16 tramite la biglietteria gestita da CoopCulture, partner dell’evento. Con il biglietto gratuito, si raggiungerà a piedi l’area in cui si svolgerà il concerto, poco distante. Ingresso fino a 5000 partecipanti. Dalle 21 alle 22,30 diretta su Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. www.anomeloro.it .







VISITA. L´archeologo racconta: i segreti dei templi di Selinunte

Domenica 26 febbraio | ore 10,30 - 11,45 | biglietto: 7 euro + ingresso al parco

VISITA Passeggiata tra i templi

Domenica 5 marzo | ore 10,30 - 11,45 | biglietto: 10 euro. Ingresso gratuito al Parco

Info e prenotazioni: www.coopculture.it