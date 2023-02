Inserita in Cronaca il 23/02/2023 da Patrizia Carcagno CUSTONACI (TP): DUE ARRESTI DEI CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Custonaci hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, un pregiudicato del posto di 29 anni.

L’uomo deve espiare una pena di due anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia e falsa testimonianza commessi nell’anno 2011 e 2019. Al termine degli atti di rito l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale trapanese.



Nello stesso contesto i militari dell’Arma di Custonaci hanno tratto in arresto un nigeriano classe 84 per aver disatteso quanto imposto dal giudice precedentemente in un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Durante un servizio perlustrativo i Carabinieri notavano l’uomo a pochi metri dal posto di lavoro della vittima procedendo così all’arresto.

Al completamento degli atti di rito è stato tradotto agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.