Inserita in Cultura il 23/02/2023 da Patrizia Carcagno "Trapani Classica": sabato 25 febbraio a Palazzo D´Alì a Trapani il recital Pianistico di Alberto Ferro Nuovo, e importante, appuntamento artistico, sabato 25 febbraio a Trapani nell’ambito della stagione concertistica 2022-2023 dell’Associazione Musicale e Culturale “Trapani Classica” presieduta dal Maestro Vincenzo Marrone D’Alberti, organizzata in collaborazione con il Comune di Trapani, Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee, il Comune di Salemi e il Comune di Alcamo e l’Ente Luglio Musicale Trapanese, oltre ad alcuni sponsor privati. Un ampio cartellone - in cui è inserito anche il 1° International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani che si svolgerà dal 25 marzo al 2 aprile prossimi – che alle ore 18, nella Sala Sodano di Palazzo D’Alì, proporrà sabato il Recital Pianistico di Alberto Ferro, classe 1996 che, dopo il conseguimento, nel 2018, del Diploma accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania, ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento con pianisti di fama internazionale, quali Michel Béroff, Dina Yoffe, Leslie Howard, Elisso Virsaladze, Joaquín Achúcarro, Richard Goode, Jörg Demus e Vladimir Ashkenazy.



Tra i numerosi premi vinti in concorsi nazionali e internazionali spiccano: il 1° premio e il premio del pubblico al “Telekom – Beethoven” di Bonn (2017); il 2° premio, il premio della critica e il premio speciale Haydn al “Ferruccio Busoni” di Bolzano (2015); il 6° premio e il premio del pubblico al “Regina Elisabetta” di Bruxelles (2016); il 2° premio al “Premio Jaén” (2022); il 1° premio al “Premio Venezia” (2015); il premio come finalista e il premio Children’s Corner al “Clara Haskil” di Vevey (2017).



Ferro ha tenuto concerti per importanti associazioni e festival italiani ed europei, quali il Copenhagen Summer Festival, l’Unione Musicale di Torino, il Bologna Festival, il Ravello Festival, gli Amici della Musica di Firenze e ancora la Società dei Concerti e la Società del Quartetto di Milano, le Settimane Musicali di Ascona, il Tiroler Festspiele Erl, il Kissinger Sommer, il Beethovenfest Bonn e, tra gli altri, il Brussels Piano Festival.



Nel 2016 e nel 2017 ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati, conferitagli dalla Presidente della Camera, On. Laura Boldrini, in occasione della Festa Europea della Musica, come riconoscimento al suo talento artistico, e per i successi riportati nel corso degli ultimi anni in prestigiose competizioni pianistiche internazionali. Nel marzo del 2017 ha tenuto un recital presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, nella rassegna “I Concerti del Quirinale” in diretta su Rai Radio 3, ricevendo gli apprezzamenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Dal 2015 è uno degli artisti sostenuti dal CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica, che ha realizzato la produzione di un CD per l’etichetta Suonare records, allegato alla rivista nazionale Suonare News (maggio 2017). Ha pubblicato incisioni solistiche e cameristiche per altre importanti etichette, tra cui Brilliant, Warner, Da Vinci e Muso.



Attualmente è docente di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo.