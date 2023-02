Inserita in Cultura il 19/01/2023 da Lisa Di Giovanni ‘Capodanno vecchio’: festa alla sede ANAS Lazio di via Pietro Bembo a Roma, emozioni e convivialità Domenica 15 gennaio, nella sede di Anas Lazio di via Pietro Bembo a Roma, si è festeggiato il Capodanno vecchio con l’eccezionale presenza dei partecipanti ai tre laboratori del Progetto Upe4Inclusion e le presidenze di altre associazioni.



È stato un momento fantastico di condivisione, di inclusione e solidarietà. Non capita tutti i giorni di poter condividere con un popolo come quello ucraino una ricorrenza di questa portata. In condivisione con le donne ucraine e con famiglie dell’est c’è stato un vero un momento di festa; anche se tra i partecipanti non sono mancati momenti di commozione.



Il desiderio condiviso da tutti è stato quello di desiderare che la tragica guerra che attanaglia questa nazione non non fosse mai iniziata, perché vedere la sofferenza e la sentirsi inermi è veramente triste.



Durante la festa nonostante molti degli occhi fossero lucidi, si è vista anche qualche giovinetta accennare a qualche passo di danza tipica del loro paese di origine e qualcun’altra approfittare di questo momento per confrontarsi con connazionale che per diversa dislocazione non incontra spesso. Il presidente di ANAS Lazio l’avvocato Maria Lufrano insieme agli altri membri capofila del progetto ha ringraziato tutti per la partecipazione e per aver permesso e reso una giornata così speciale.