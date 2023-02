Inserita in Cultura il 19/01/2023 da Lisa Di Giovanni “Il mistero della torre” l´ultimo libro di Domenico Maselli

«Se ne potrebbe parlare all’infinito, invece se ne parla solo nell’immediato, quando succede il caso, e dopo qualche giorno e qualche bel discorso tutto tace, tutto finisce in un’indagine interna, un incarico a qualche équipe al fine di valutare la situazione».



Domenico Maselli approda nel mondo dell’editoria e si presenta al pubblico dei lettori con un romanzo dalle tinte gialle: “Il mistero della torre”. Questo libro ci porterà a conoscere la città di Pisa. Il giallo è ambientato durante un periodo particolare dell’anno: il Natale. La narrazione, si apre nel giorno della vigilia di Natale e un cadavere viene ritrovato ai piedi della Torre, è quello del professor Michele Baroni, assassinato la sera prima. Ed è qui che entra in gioco il nostro Ispettore Carli. Un uomo da una profonda umanità e, soprattutto, un elemento cardine della società in cui vive, ma, nonostante ciò: la Procura non ha stima e considerazione di lui. Un´indagine difficile che Carli saprà sciogliere con precisazione fino al sorprendente epilogo. Grazie a una penna delicata e a uno stile fluido, l’autore, riesce a prendere il lettore per mano e a condurlo sin dalle prime pagine in una nuova e sorprendente avventura.



Info biografiche:



Domenico Maselli, è un ex sostituto commissario della polizia di Stato a Pescia. Grazie ai suoi 40 anni di attività a Pisa, ha trovato l’ispirazione per scrivere il suo primo romanzo: “Il mistero della Torre”. La stesura ha avuto inizio alla fine del 2020, periodo del lockdown. Grazie alla scrittura, Domenico è riuscito a superare una fase incerta e cupa della sua vita, donandogli la fiducia di una ripresa sotto tutti i punti di vista.





Scheda editoriale



Autore: Domenico Maselli

Titolo: Il mistero della torre

Genere: giallo

Editore: JollyRoger

Pubblicato: 2022

Pagine: 222

Lingua Italiano

Isbn: 9788831938693





Contatti autore:



Link di vendita online:

https://www.libreriauniversitaria.it/mistero-torre-omicidio-notte-ispettore/libro/9788831938693

https://www.hoepli.it/libro/il-mistero-della-torre-omicidio-nella-notte-per-l-ispettore-carli-ediz-illustrata-con-segnalibro/9788831938693.html

https://info9377839.wixsite.com/jollyroger