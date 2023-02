Inserita in Cultura il 15/02/2023 da Patrizia Carcagno “Possiamo sempre fare qualcosa”, il 18 febbraio, nell’ex Chiesa addolorata un convegno per la rinascita del territorio Il sindaco Giuseppe Castiglione invita la cittadinanza a partecipare al convegno “Possiamo sempre fare qualcosa”, promosso dalla neo associazione culturale “Noi per Campobello - Circolo Giovanni Gentile” per sabato 18 febbraio, alle ore 10:30, nell’auditorium dell’ex chiesa dell’Addolorata a Campobello di Mazara.



Dopo quasi un mese dalla cattura dello stragista Matteo Messina Denaro, l’incontro vuole costituire un momento di confronto e di riflessione tra cittadini e istituzioni che credono nelle potenzialità del territorio e che vogliono fortemente promuovere quella crescita socio-culturale che è fondamentale per sconfiggere la mafia, rivendicando al contempo una più forte presenza dello Stato.



Il convegno è patrocinato dalle Amministrazioni comunali di Campobello e di Castelvetrano, dalla Fondazione Giorgio Almirante, dal Centro Studi Dino Grammatico, dalla Fondazione Paolo Giaccone e dal Club Inner Wheel Castelvetrano-Campobello.



Porteranno i saluti il sindaco Giuseppe Castiglione e il sindaco Enzo Alfano.



Interverranno: l’on. Nicola Catania, sindaco di Partanna e deputato all’ARS, il senatore Raoul Russo, l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l’ing. Giuseppe Bica, vicepresidente dell’associazione Grammatico, il dott. Luigi Furitano, nipote del giudice Paolo Borsellino, e (in collegamento web) il comandante Alfa.