“Quinto potere”, un film profetico sui “Padroni universali”.

Da ormai tre anni, sotto gli occhi di tutti, la realtà è manipolata dalla maggior parte dei mass media (per non dire tutti). D’altronde ogni santo giorno devono riempire di contenuti (diciamo) quella scatola magica che è la televisione, nonché i giornali, e tutto il cucuzzaro informativo.



E di che cosa la riempiono? Di tutto quanto è finalizzato alle esigenze dei Poteri forti. E chi sono i poteri forti? Sono coloro che hanno “i piccioli” e che finanziano i mass media con la pubblicità. Se io ti imbottisco di piccioli con la pubblicità (il Totem dei paesi occidentali, insieme al profitto) potrai mai dire cose che vanno in senso inverso agli interessi di chi ti paga? Ovvio che no.



E se chi ti paga ti dice che devi dire che gli asini volano, tu lo dici e basta. Senza preoccuparti se è vero o no. Perché non è “vero” ciò che è “vero”, ma “è vero“ solo ciò che passa dalla stramaledetta TV.



Ma queste cose non sono cose nuove, erano e sono note dall’inizio del secolo scorso.



In particolare, nel 1976, uscì nelle sale cinematografiche un film che dovrebbe essere visto da ogni italiano (in senso lato, anche ogni uomo “occidentale”).



Si tratta del film ”Quinto Potere”, di Sydney Lumet.



Ebbene, ho avuto modo di rivederlo recentemente, e, come capita in questi casi, uno si rende conto che gli sono sfuggite parti del film, cui non aveva dato il giusto peso all’epoca della prima visione.



Per capire come siamo finiti in questo circo mediatico infernale, dove ormai la realtà non conta, ma conta solo ciò che è utile agli interessi dei poteri forti, e soprattutto ciò che passa in TV, riporto qui di seguito una “clip” del film (riporto il link in calce), ossia il monologo che un Boss della Corporation televisiva, nel quale fa un “cazziatone” all’attore Peter Finch (anchor man di un canale televisivo della stessa Corporation-TV), che aveva sputtanato la TV e le “Corporation”, in diretta.



Boss:



 “Lei ha osato interferire con le forze primordiali della natura, Sig. Beal! E io non lo ammetto! E’ chiaro?”.



 “Lei è un vecchio che pensa in termini di Nazioni e di popoli. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono Russi, non vi sono Arabi, non vi sono Terzi Mondi, non c’è nessun Ovest!”.

> “ Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi! Uno, vasto ed immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale, dominio dei dollari! ”.



 "Lei si mette sul suo piccolo schermo da 21 pollici, e sbraita. Parlando d’America e di Democrazia”.



 “Non esiste l´America, non esiste la democrazia. Esistono solo IBM, ITT, DUPONT, UNION CARBIDE, EXXONMOBIL… Sono queste le nazioni del mondo, oggi”.



 “Non viviamo più in un mondo di nazioni e di ideologie, Sig. Beale”.



 “Il Mondo è un insieme di corporazioni (Corporation = società commerciali, multinazionali, n.d.a.), inesorabilmente regolato dalle immutabili, spietate, leggi del business”.



 “Il Mondo, è un business, Sign. Beale. Lo è stato fin quando l’uomo è uscito dal magma".



 “E io ho scelto lei, Sig. beale, per predicare questo ‘vangelo’”.





Sig. Beale:



 "Perché io?".



Boss:



 “Perché lei parla alla televisione, sciocco. 60 milioni di persone l’ascoltano ogni sera della settimana. Dal lunedì al venerdì”.





Sig. Beale:



 “Io ho visto il volto di Dio…”



Boss:



 “Potrebbe anche essere vero, Sig. Beale”.





Ecco, in questo monologo, c’è la cruda e dura realtà dei nostri giorni. Gli Stati non contano nulla.

Contano solo i Poteri forti. Cioè gli stramaledetti ultramiliardari, che sono a capo delle “Corporation”, e che condizionano le economie mondiali, ma soprattutto quelle Occidentali, che, come diceva negli anni scorsi il compianto giornalista Giulietto Chiesa (v. link in calce), sono ormai fuori di testa (i miliardari). Lui li chiamava “i padroni universali” e pretendono di dominare il mondo.



E financo di disumanizzare l’uomo, facendolo diventare transumano. Se non è pazzia questa, dove sta allora la pazzia?



Ora, il monologo del film era del 1976, e si è rivelato profetico.



Infatti, si fanno guerre senza senso comune (Iraq, Afghanistan, Ucraina, ecc…), si violentano i popoli con un vaccino che non vaccina, ora l’UE vuole imporre ai proprietari di case di ristrutturarle “obbligatoriamente”, per la nota fanfaluca del riscaldamento climatico, ecc…

I popoli sono alla mercé di questi padroni universali che hanno come "braccio armato", i Governi e i Parlamenti. Che invece di fare gli interessi dei popoli che rappresentano (o dovrebbero rappresentare), fanno "OGGETTIVAMENTE" interessi di altri.



Fatevi delle domande,vi prego:



 a chi sono utili queste narrazioni di una realtà che non esiste, e priva di senso comune?

 Chi ci guadagna?



 Chi ci perde?



Mi verrebbe da dire, che se Peter Finch nel film vedeva Dio, temo che nel futuro prossimo, noi ancora umani, vedremo…l’inferno.



Dove andremo a finire Signora mia.



Massimo Piccolo







Clip da “Quinto Potere”.



https://www.youtube.com/watch?v=XYYgibIFtes



Video di Giulietto Chiesa sui padroni universali.



https://www.youtube.com/watch?v=1VlIGEVbrkI



