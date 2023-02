Inserita in Tempo libero il 09/02/2023 da Rossana Battaglia Dex Pascal - Il mio nome nel dizionario "Cantautori e Cantautrici del nuovo Millennio" New entry nel dizionario "Cantautori e Cantautrici del nuovo Millennio" curato da Michele Neri , Dex Pascal - Fabio Aiello, cantautore siciliano autore di "Via della città", "Al di là di ogni singolo volto", "Un gran finale", raggruppati nell´album autoprodotto "Un gran finale" pubblicato nel 2021, reperibile sulle più grandi piattaforme YouTube, Spotify, Apple Music.

"E´ un´emozione che non può essere descritta a parole. Vedere il mio nome in mezzo ai grandi nomi della musica italiana, essere considerato e "certificato" come CANTAUTORE è un grossissimo passo che da valore al mio progetto musicale" scrive ai suoi fan Dex Pascal nella sua pagina Facebook, conclude con forte emozione scrivendo "questo dizionario prova che i cantautori esistono e che, forse, continuiamo a scrivere cose belle. Il pubblico purtroppo si ferma ad ascoltare solo quello che gli viene propinato, senza scegliere veramente cosa ascoltare".