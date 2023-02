Inserita in Cultura il 07/02/2023 da Patrizia Carcagno Ficarra, nasce la Sezione di BCsicilia Nasce a Ficarra la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Cettina Giallombardo, Vice Presidente Antonino Franchina, Segretario sarà Graziella Casella, Economo è stato invece nominato Mauro Cappotto, mentre Delfio Plantemoli sarà Responsabile della Comunicazione. All’incontro era presente il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio.

La nuova Sede locale nel 2023 intende impegnarsi nell’elaborazione di un sistema “Nebrodi”, come visione complessiva delle risorse del territorio e valorizzazione del patrimonio culturale dell’intero comprensorio, nella promozione del patrimonio paesaggistico ed etno-antropologico dell’area, nella rivalutazione delle tradizioni musicali come riscoperta delle esperienze folcloristiche che nel corso degli anni si sono sedimentate nella realtà del paese, ed infine nella presentazioni di volumi inerenti la letteratura siciliana attraverso gli autori che stanno segnando innovativi percorsi nel campo della saggistica.

Il nuovo gruppo della provincia di Messina avrà sede in via IV novembre, 12 a Ficarra ed è raggiungibile tramite tel. 333.6837979, email ficarra@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Ficarra.