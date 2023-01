Inserita in Tempo libero il 30/01/2023 da Massimo Piccolo Radio Empire, un’emittente in grande salute, vera e propria risorsa di un intero territorio, oggi la più seguita a Taormina e nell’intero comprensorio jonico.

























Un 2022 da incorniciare per la storica emittente radiofonica furcese sorta nel 1985 e tutt’ora sulla breccia, capace com’è di elevarsi a protagonista dell’informazione e di veicolare altresì cultura e intrattenimento promuovendo la riviera ionica messinese e la Sicilia intera.



Ciò grazie ai numerosi speaker e collaboratori che, animati da mera passione e spirito aggregativo, hanno dato vita a veri e propri programmi cult entrati già nelle abitudini quotidiane di moltissimi radioascoltatori.

Programmi all’interno dei quali è stata data voce ai sindaci ed alle associazioni attive di tutta la provincia ionica messinese; sono state ospitate illustri personalità della musica, del cinema, del teatro, dello sport e della politica; inoltre da menzionare i numerosi programmi musicali e di intrattenimento condotti con professionalità e competenza dai vari Dj, specializzati per settore; le rubriche religiose, gli appuntamenti a carattere medico e scientifico, l’angolo dei libri ed infine i Giornali Radio (ben 14 edizioni quotidiane) sempre aggiornati e capaci di offrire un’informazione di qualità, attenta e puntuale.



Ma Radio Empire è molto di più perché capace di veicolare quelle emozioni che non possono essere descritte a parole, ma che si percepiscono semplicemente ascoltandola, non soltanto sulle consuete frequenze in FM (94,9 e 107), ma anche sul Web e le relative applicazioni al punto di essere diventata la Radio più seguita a Taormina e nell’intero comprensorio jonico.

In più, a disposizione i video sul Canale You Tube e per chi vuole recuperare o riascoltare un programma il tempestivo Podcast messo a disposizione dai tecnici della radio.



Orazio Leotta