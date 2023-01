Inserita in Tempo libero il 25/01/2023 da Patrizia Carcagno Raccolta di beneficenza per le famiglie bisognose organizzata da A.N.A.S

Sabato 28 Gennaio si terrà presso dei terreni siti a Villagrazia di Palermo, esattamente in Via Starrabba, un evento benefico dedicato alla raccolta di agrumi organizzato da A.N.A.S.



Quanto raccolto verra’ destinato alle famiglie più bisognose del quartiere marinaro dell’Acquasanta (quartiere palermitano).



La partecipazione è assolutamente gratuita e, per chi lo volesse, sarà possibile anche fare una donazione in favore dell’evento.



La distribuzione del raccolto alle famiglie si terrà lunedì 30 gennaio presso i locali situati in via Ammiraglio Rizzo N° 17.

Sia la raccolta che la distribuzione avverranno tra le 8:00 e le 12:00