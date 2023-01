Inserita in Cultura il 24/01/2023 da Patrizia Carcagno Al via alla formazione generale per i volontari del Servizio Civile Universale presso le sedi A.N.A.S. Il 19 gennaio ha avuto inizio il percorso formativo generale per i volontari vincitori del Servizio Civile in Digital Generation ed Educare Digitale.



Si sono già conclusi i primi due incontri del percorso, svolti presso le sedi A.N.A.S di Palermo, Agrigento e Raffadali per la Sicilia e Bari per la Puglia.



La formazione generale prevede lo svolgimento di 32 ore alla fine delle quali avrà inizio la formazione specifica di 34 ore.