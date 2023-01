Inserita in Cultura il 04/01/2023 da Patrizia Carcagno Venerdì Salemi sugli schermi tv del Regno Unito con le Case a 1 Euro Su Bbc One la docuserie sul recupero di un immobile SALEMI (TRAPANI) - Salemi e l´iniziativa Case a 1 Euro arrivano sulla tv inglese. L´appuntamento è fissato per venerdì 6 gennaio, alle 20:30, (ora di Londra), quando sugli schermi della Bbc One andrà in onda la prima puntata di ´Amanda & Alan´s Italian Job´, programma in otto puntate che racconterà, passo dopo passo, tutte le fasi di ristrutturazione di una delle Case a 1 Euro cedute dal Comune nell´ambito dell´iniziativa messa in campo dall´Amministrazione guidata dal sindaco, Domenico Venuti, per rilanciare il centro storico di uno dei Borghi più belli d´Italia.



"Cresce l´interesse verso Salemi e verso il modello di rigenerazione urbana sostenibile e rispettoso della nostra storia che abbiamo proposto - commenta Venuti -. La Bbc One rappresenta per noi una vetrina importantissima dal momento che abbiamo aperto la città al mercato internazionale, è un´altra tappa importante del percorso di promozione del territorio che abbiamo avviato da tempo. Il Comune sta facendo la propria parte - aggiunge il sindaco di Salemi - e l´iniziativa Case a 1 Euro è anche l´occasione anche per attirare l´attenzione degli investitori del mercato immobiliare che vedono le potenzialità del nostro Borgo".

Protagonisti della docuserie l´attrice Amanda Holden e il conduttore Alan Carr. Le riprese, iniziate dopo la stipula dell´accordo tra la produzione inglese che ha acquistato l´immobile e l´amministrazione comunale nell´aprile del 2022, sono andate avanti per tutta l´estate scorsa e ora che la ristrutturazione è stata completata sulla tv d´oltremanica ci sarà spazio anche per il racconto di Salemi, della sua storia e delle sue realtà imprenditoriali, oltre che per l´iniziativa Case a 1 Euro. Rinnovata, infine, anche la veste grafica del sito dedicato all´iniziativa (´1eurohome.it´), realizzato anche in inglese e in spagnolo, attraverso il quale è possibile conoscere la città e le sue tradizioni, oltre che gli immobili in vendita.