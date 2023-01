Inserita in Cultura il 01/01/2023 da Direttore Il direttore e la redazione augurano a tutti i lettori buon anno! Nell´alternarsi del giorno e della notte e nella perenne lotta tra il bene ed il male il direttore e la redazione augurano a tutti i lettori, amici e simpatizzanti, di dare un senso al presente affrontando le infinite battaglie della vita con le armi dell´amore e della solidarietà nella certezza che la luce prevarrà sulle tenebre. Testimoni fecondi del nostro tempo. Ognuno sarà attore della propria storia, frutto delle azioni quotidiane, che saranno consacrate, in modo indelebile, nel libro eterno. Una volta posta in essere l´azione non potrà piu essere cancellata. Riempiamo il libro con una storia fantastica ed eroica da poter raccontare un giorno ai nipote.



L´augurio del quotidiano sociale è che ognuno possa consacrare nel libro eterno della storia personale il conseguimento dei propri sogni, delle proprie ambizioni e del proprio successo.