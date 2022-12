Inserita in Cronaca il 30/12/2022 da Patrizia Carcagno Mazara del Vallo: cumulo di pene per un pregiudicato 38enne, va in carcere I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Marsala, un pregiudicato mazarese classe 84.

L’uomo deve scontare oltre tre anni di carcere per reati di furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, impiego di denaro di provenienza illecita, simulazione di reato e interruzione di pubblico servizio commessi tra il 2012 e il 2019 tra Sciacca, Mazara, Ribera e Menfi.

Il 38enne, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.