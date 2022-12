Inserita in Cultura il 20/12/2022 da Patrizia Carcagno Petrosino, accensione dell’albero e inaugurazione del Villaggio di Natale in una Piazza della Repubblica gremita di persone Il sindaco Anastasi: «Una grande emozione l’aver realizzato questo spazio di socialità. Recuperiamo in questi giorni il senso profondo della natività con un gesto di solidarietà verso chi è più fragile e più solo»



In una Piazza della Repubblica gremita di persone, ieri pomeriggio, a Petrosino, è stato acceso l’albero e inaugurato il Villaggio di Natale. A dare la benedizione ai due momenti, subito dopo l’arrivo dei Babbi Natale in vespa, il parroco don Carmelo Caccamo, alla presenza del sindaco Giacomo Anastasi e della sua giunta, insieme al presidente del Consiglio Aldo Caradonna e ai consiglieri comunali. A tagliare il nastro del villaggio, dando il via alle iniziative che lo animeranno fino al 6 gennaio, la presidente della Pro Loco Petrosino Vita Patti.

«Una grande emozione. Soprattutto perché usciamo da un periodo difficile, causato da una pandemia che ci ha tenuti distanti – dichiara il sindaco Anastasi – Ed è per questo che abbiamo fortemente voluto realizzare, insieme al simbolico albero, un villaggio, inteso anzitutto come spazio di incontro e di socialità, dove potersi riavvicinare e condividere momenti di gioia durante le festività, recuperando il vero spirito del Natale. Rivolgo il mio più sentito ringraziamento a tutti i volontari della Pro Loco Petrosino e delle altre associazioni che con la loro disponibilità e il loro impegno, di giorno e di notte, hanno permesso di realizzare tutto questo. Rivolgo poi un invito, in questi giorni di festa – aggiunge il primo cittadino – a compiere un gesto di solidarietà verso chi è più fragile, più vulnerabile e più solo, recuperando il senso profondo della natività. Rivolgo infine i miei più cari auguri di sereno e felice Natale a tutti i petrosileni».

Grande entusiasmo per l’inaugurazione del Villaggio di Natale e per la grande partecipazione della comunità all’accensione dell’albero e alla rappresentazione del presepe vivente, con “La Capanna di Betlemme”, è stata espressa dal presidente del Consiglio Aldo Caradonna: «Siamo enormemente felici per l’aria natalizia che si respira anche a Petrosino. L’auspicio è che questo sia solo un inizio, per poter fare sempre più e meglio. Auguro a tutta la nostra comunità un Buon Natale».