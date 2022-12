Inserita in Cronaca il 20/12/2022 da Patrizia Carcagno Polizia Stradale: raffica di controlli e perquisizioni Nella mattina del 16 dicembre donne e uomini della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Trapani e la Sottosezione Polizia Stradale di Alcamo, con l’ausilio di unità cinofile, hanno eseguito una perquisizione in una abitazione del comune di Mazara del Vallo e in una nel comune di Petrosino.

L´attività trae origine da un ordinario controllo operato su strada nel settembre di quest’anno sull’A29. In quel frangente G.D.M., un quarantacinquenne di origine rumena, era stato trovato alla guida di un’autovettura con targa affissa di un’altra autovettura e privo della patente di guida perché mai conseguita. La cosa ha insospettito gli operatori di polizia che hanno iniziato un’attività d’indagine a carico del soggetto dalla quale sono emerse concreti elementi di reità a fondamento della perquisizione eseguito il 16 dicembre, sia nel domicilio che nella residenza del soggetto.

Al termine delle operazioni, infatti, G.D.M. è stato deferito all´Autorità Giudiziaria per la detenzione, all’interno dell’autovettura, di oggetti atti ad offendere, per il delitto di ricettazione, poiché trovato nella disponibilità di una targa di ciclomotore rubato e di un veicolo con numero di telaio asportato, per il furto aggravato di energia elettrica, rilevato all´atto della perquisizione ed attestato con l´intervento di personale ENEL (con conseguente danneggiamento della rete elettrica), nonché, da ultimo, per sottrazione di veicoli sottoposti a sequestro.