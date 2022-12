Inserita in Cronaca il 20/12/2022 da Patrizia Carcagno MAZARA DEL VALLO: ATTI PERSECUTORI. PROVVEDIMENTO PER UN 43ENNE Trapani, 19 dicembre 2022- I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno eseguito un provvedimento cautelare (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima) nei confronti di un mazarese con precedenti a suo carico, di 43 anni per il reato di atti persecutori.

L’odierno provvedimento cautelare scaturisce dalle risultanze investigative prodotte dai militari operanti che documentano condotte persecutorie che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti della ex moglie