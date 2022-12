Inserita in Politica il 09/12/2022 da Massimo Piccolo La tracciabilità, dei...Cabasisi.

























Da giorni ci stanno triturando i “Cabasisi” con la questione del pagamento “tracciabile” con carta (non igienica), quale strumento bancario surrogato della moneta.



Tutti o quasi a stracciarsi le vesti: “L’evasione fiscale! L’evasione fiscale!”.



Vogliamo ragionare un attimo?



La moneta avente corso legale (l’Euro) è l’unico mezzo (legale) di estinzione dei debiti. Altri mezzi (mezzucci) "non datur". Poiché essi “circolano” sulla fiducia.



Art 1277 del Codice Civile

 “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.



Ergo, lo Stato non mi può imporre di pagare con un surrogato della moneta. A prescindere del limite al contante (arma di distrazione di massa): é una vera e propria violenza economica-giuridica. Ma nella Repubblica delle banane (Meloni docet) cui da tempo è diventata l’Italia, ormai non ci si stupisce più di nulla.

E’ come la storia del vaccino, che doveva servire a “prevenire”, “garantire” (a chi e che cosa?)…infatti, si è visto (altro articolo...).



La storia dell’evasione fiscale che si “previene” e si “cura” con un surrogato della moneta, è una super bufala.

Ragioniamo un momento, per favore. Se lo stato vuole evitare che ci sia l’evasione fiscale, allora deve capire che “cosa” compra una persona e non “come” la compra, e controllare il suo reddito annuale.

Basterebbe che il fornitore/esercente il servizio/bene venduto, inoltrasse direttamente al fisco (con il codice fiscale), tramite i mezzi informatici, “quanto ha speso” il cittadino acquirente, e il fisco alla fine dell’anno controllasse che il reddito del cittadino in questione sia “congruo”.

Non si capisce quindi che c’entri il “come” si paga. Cioè del surrogato del contante (la carta…) da imporre a tutti, “manu militari” (con Decreto, che fa lo stesso). E che fa felice solo le banche (le solite note...).



Un po’ come i vaccini. Che hanno fatto felice solo Big Pharma, e cornuti e mazziati il…”resto del mondo”. Vedi effetti avversi, nascosti dalla narrazione mainstream "sotto il tappeto". Un po´ come le come "corna". Si sa che ci sono, ma non si devono dire. Ma non divaghiamo.



Vogliono ridurre l’evasione?



Si cominci a trattenere una ritenuta del 25% su ogni transazione finanziaria elettronica.

Per esempio, Amazon incassa con pagamento elettronico? Allora deve immediatamente trasmettere al fisco italiano il 25% di ogni transazione. Non hai la sede legale in Italia? Embé? Io, Stato italiano, siccome ti becchi gli euro degli italiani, mi devi pagare una imposta su ogni transazione. Punto.



Com’è che “le spese” delle carte le devono pagare solo i commercianti italiani? E tu, Amazon, tomo tomo, cacchio cacchio, non solo non paghi le spese (suppongo), ma manco le imposte in Italia?

Come dici? Perché tu sei più forte dello Stato italiano. Ah! Quello delle banane?

Hai ragione. Come disse (sottovoce, ma io l’ho sentito…) Romano Prodi (te lo raccomando) alla Lucia Annunziata in una trasmissione di qualche mese fa: “Ormai le Multinazionali sono più forti degli Stati”.



Ma di che stiamo parlando?



Chiedo per un amico.



Massimo Piccolo