Inserita in Cultura il 06/12/2022 da Patrizia Carcagno Al via dal 13 dicembre al Servizio Civile Universale della rete A.N.A.S Come da programma a partire dal 13 dicembre 2022 prenderanno servizio, presso le sedi di riferimento in Sicilia, Puglia e Basilicata, i volontari risultati idonei alle selezioni al Servizio Civile Universale, facenti parte dei progetti Educare Digitale e Digital Generation presentati da A.N.A.S.



Il percorso prevede una durata di 12 mesi e lo svolgimento di 25 ore settimanali, così come previsto dai progetti in questione.



Si augura a tutti i ragazzi un sincero in bocca al lupo per l’inizio di questa nuova e stimolante esperienza.