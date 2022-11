Inserita in Politica il 24/11/2022 da Patrizia Carcagno Confasi Sicilia, Liborio Del Giudice nominato responsabile del sindacato a Trapani. Liborio Del Giudice è stato nominato responsabile dei servizi del sindacato nella città di Trapani, “Con la nomina del Giudice- afferma il presidente regionale di Confasi Davide Lercara- proseguiamo nell’opera di radicamento delle nostre strutture nel territorio siciliano. Il nostro obiettivo è quello di fornire servizi, strumenti e tutele per i cittadini che si rivolgono a noi per un’assistenza completa”. I nuovi uffici di Confasi a Trapani si trovano in via Colonnello Romey n.68. La mail è confasi.tomay@gmail.com.