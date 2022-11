Inserita in Politica il 16/11/2022 da Direttore LE ODV della rete ANAS si sono riunite a Milano per discutere di formazione Si è tenuta come da programma Venerdì 10 novembre la riunione delle ODV (Organizzazione di Volontariato) che svolgono attività di trasporto sanitario sia primario che secondario come 118 affiliate alla rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) al scopo di confrontarsi sullo stato dell´arte in regione Lombardia.



la riunione fortemente voluto dalla presidenza regionale e dal responsabile nazionale dell´anas 118 Flavio Ronzi con particolare riferimento allo stato di irrequietezza di alcune ODV dovuta alla necessità deformazione del loro personale.



Il responsabile nazionale per il 118 sanità della rete dell´anas ha rassicurata che la regione Lombardia a breve emetterai i provvedimenti necessari per potere anche la rete associativa procedere all´aggiornamento del personale.



Il presidente regionale della rete dell´anas Lombardia ha illustrato il percorso dell´anas nazionale e quello regionale ed in particolare i vari decreti che sono stati rilasciati alla rete associativa e che consentono alle proprie affiliate di potere garantire tutta una serie di servizi sul territorio ai propri soci.