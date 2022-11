Inserita in Tempo libero il 13/11/2022 da Direttore "DOLCETTO O SCHERZETTO? Sicuramente la felicità di esserci INSIEME Una giornata di sole quella di mercoledì 26 Ottobre, che ha permesso di trasformare l’area verde della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate in un luogo di festa in occasione di Halloween. Presente l’Associazione A.N.A.S. PensiamocInsieme che, con il supporto dell’Associazione Clown Il Bruko e dei trucca bimbi, è riuscita a regalare dei momenti di divertimento, spensieratezza e allegria a circa cinquanta bambini, recatisi a trovare il proprio papà.

Tanta emozione nel vedere tutti i piccolini colorare, insieme ai propri genitori, disegni a tema, come zucche e streghe e farsi truccare il viso come più desideravano. Sensazione unica vederli ridere di gusto nell’assistere alla trasformazione di semplici palloncini in vere opere divertenti, così da avere un ricordo da portare a casa con sé della giornata speciale trascorsa. In un giorno come questo non sono mancate tante caramelle e dolci “mostruosi”, ingrediente indispensabile per la buona riuscita di una vera e propria festa, occasione in più per portare gioia a tutti i bambini, soprattutto a quelli che, purtroppo, si trovano a dover crescere troppo in fretta. PensiamocInsieme mira proprio a questo: far vivere veramente a tutti i bimbi il proprio essere bambini in luoghi, come il carcere, difficili da comprendere anche per noi adulti.

Si ringraziano per la realizzazione di questo evento la Dott.ssa Di Stefano Teresa ed il Corpo di Polizia Penitenziaria della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate.

Ylenia Proietto"