la rete ANAS 118 si organizza per contrastare l´aumento dei costi di gestione Riunione della sezione della rete anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) 118 Puglia e del coordinamento centro-sud organizzato da Renato Frisoli nella qualità di presidente Anas 118.



La riunione, convocata per discutere della riforma e delle nuove strategie da porre in essere per affrontare la nuova realta che si è proliferata sia con la riforma del terzo settore che con l´aumento dei costi dei beni e debbono essere sostenuti dalla ODV (organizzazioni di volontariato).



Nel corso della riunione tanti gli interventi volti ad individuare nuove strategie per poter contrastare le difficoltà che stanno attraversando tutte le ODV del 118, con particolare riferimento all´aumento del costo del carburante all´aumento di tutti i materiali di dotazione delle ambulanze, che hanno messo in una serie di difficoltà l´intero settore. Frisoli, n. q. di presidente anas 118, insieme ai presidenti del odv della rete dell´anas si sono confrontati su quale strategie adottare al fine di poter garantire i servizi sia quelli in convenzione che quelli ausiliari. Massiccia la partecipazione. tante le proposte, e soprattutto sono state delineate nuove strategie per poter competere e garantire i servizi alla cittadinanza.