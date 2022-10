Inserita in Politica il 28/10/2022 da Direttore SCU tantissime le domande pervenute dai giovani alla rete ANAS per il progetto crescere in digitale Tantissime le domande pervenute sulle singole sedi del progetto del servizio civile universale. La media ha precisato il portavoce nazionale è di 15 domande a sede per due posti disponibili. Questo risultato è il frutto della presenza territoriale della rete anas e della credibilità dei dirigenti sul territorio. Infatti, ha precisato il portavoce, risulta da notizie di stampa che in molti casi i posti sono rimasti scoperti.



Come è noto, sono in corso le selezioni. La commissione ha gia esaminati i Candidati della provincia di Trapani, di Bari e Taranto, di potenza e Matera, di Agrigento. Domani, secondo il calendario sarà la volta dei candidati di Ragusa.



Il portavoce nell´augurare un sincero in bocca a lupo a i ragazzi ha precisato, che per il prossimo bando sarà cura della rete chiedere al ministero il doppio dei posti vista la massiccia partecipazione.