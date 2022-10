Inserita in Politica il 28/10/2022 da Direttore Cresce la rete ANAS sul territorio nazionale La presidenza nazionale ha comunicato a tutti gli interessati che sono state aperte altre due sedi, una nella provincia di Benevento ed una nella provincia di Avellino. La presidenza per la sede di Avellino è stata affidata alla dott.ssa Anna Maria Scafuro. La dottoressa Scafuro, sociologa ha precisato il portavoce, è una risorsa per l´intera rete ANAS per le sue competenze sia professionali che progettuali. La presidenza della sede di Benevento è stata affidata al dott. Pasquale D´Angelo, il quale, ha mostrato fattivamente, di avere rare qualità e di avere grande competenze nel settore delle ODV socio sanitarie.



La presidenza nazionale, nel ringraziare la dott.ssa Scafuro ed il dott. D´Angelo per l´impegno assunto, ha formulato i piu sinceri auguri di buon lavoro, nella certezza di realizzare insieme il progetto della rete ANAS.