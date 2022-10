Inserita in Politica il 19/10/2022 da Patrizia Carcagno Nubifragio Salinagrande: anche i volontari delle Associazioni affiliate ANAS danno il loro contributo nelle zone colpite Il nubifragio avvenuto nel trapanese, che ha provocato l’esondazione del torrente Verderame, ha causato non pochi danni alla popolazione ed al paesaggio. Gli allagamenti che hanno interessato le strade e le case hanno messo in serie difficoltà gli abitanti abitanti causando seri disagi soprattutto nella zona di Salinagrande, in provincia di Misiliscemi.

In molti si sono attivati per fornire il proprio aiuto, tra queste anche le associazioni di Protezione Civile affiliate Anas: Angeli del Soccorso, Humanitas ed Elimo Ericini, che sin da subito, hanno collaborato con i Vigili del fuoco, mediante l’utilizzo dei gommoni, per aiutare gli abitanti rimasti bloccati nelle loro case a causa degli allagamenti .

Successivamente, grazie all’utilizzo dei pickup provvisti di pompe aspiranti, sono iniziate le operazioni di sgombero e di pulizia dei detriti delle zone colpite.

Gli aiuti oltre che a Salinagrande sono stati portati anche a Marausa Lido, altra zona fortemente colpita dal nubifragio.

Ancora oggi i numerosi volontari delle associazioni sopracitate continuano i loro interventi e assicurano che il loro instancabile lavoro proseguirà finché le zone colpite non saranno completamente ripulite.

In questa situazione disastrosa per gli abitanti, che hanno perso tantissimo, i volontari si stanno impegnano e giornalmente anche per garantire loro supporto e dei pasti caldi.