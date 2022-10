Inserita in Cronaca il 19/10/2022 da Patrizia Carcagno CASTELVETRANO: RUBA FURGONE PARCHEGGIATO. DENUNCIATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno denunciato per furto aggravato un 18enne di Campobello di Mazara gravato da altri precedenti di polizia.

Il ragazzo veniva bloccato dai Carabinieri pochi minuti dopo aver asportato, dalla pubblica via, un mezzo furgonato dimenticato aperto e con le chiavi attaccate al quadro. Dopo la segnalazione del furto da parte della vittima i militari dell’Arma si mettevano subito sulle tracce del veicolo agganciandolo dopo pochi minuti nei pressi del centro storico. Una volta fermato il 18enne veniva denunciato mentre il mezzo prontamente restituito all’avente diritto.