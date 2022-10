Inserita in Tempo libero il 18/10/2022 da Direttore Targa Florio assistenza sanitaria e protezione civile a cura della rete ANAS I volontari della rete sociale Anas di Palermo hanno garantito l’assistenza sanitaria e la protezione civile nel corso del prestigioso trofeo motoristico Targa Florio che si è tenuto nel week end scorso a Palermo. “E’ stata una bella due giorni”, commenta Alessandro Schiera, presidente della protezione civile Anas per la provincia di Palermo, “le associazioni affiliate di Cinisi e Alcamo si sono date da fare al massimo e con risultati che gli organizzatori e gli amministratori pubblici hanno apprezzato”. Ma c’è una novità: il lavoro di Schiera e di Vincenzo Messina (pilastro dell’Anas siciliana e stella al merito 2022 per l’impegno profuso nell’emergenza Ucraina) sta richiamando l’attenzione di altre odv, interessate al mondo Anas. Presto queste nuove organizzazione, in arrivo dal settore di protezione civile, riceveranno il decreto di affiliazione alla rete.