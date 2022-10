Inserita in Tempo libero il 17/10/2022 da Direttore Si è concluso il corso dei volontari soccorritori per animali a Torino della rete ANAS Con la consegna degli attestati si è conclusa domenica 16 ottobre la due giorni di formazione dei soccorritori in ambito veterinario organizzata dalla Rete sociale Anas alla Rubbianetta (Druento). Venticinque partecipanti, quasi tutti in arrivo dal Nord Italia e già con esperienze di volontariato con gli animali o di volontariato nel campo sanitario.



Organizzato dal dipartimento nazionale della protezione civile di Anas, il primo corso si è incentrato sull’esperienza della Croce Gialla di Genova, già affiliata Anas, che da anni svolge il servizio di soccorso in ambito veterinario impiegando un’ambulanza e un altro mezzo chiuso allestiti proprio per il recupero e la cura in emergenza degli animali feriti. Dopo i saluti di rito (Claudio Cugusi, Antonio Lufrano e Carlo Procopio per Anas), la parola è andata a Massimo Agostini (Croce Gialla Genova) e al veterinario Paolo Molinari di Arenzano (Genova) che per due giorni è stato un docente apprezzatissimo. Ha messo a disposizione degli allievi 240 slides e su quelle immagini, che rappresentano i casi più frequenti di intervento su animali domestici, si è incentrata la formazione. Dal massaggio cardiaco al cane e al gatto alla cura delle ferite da ustione per passare all’immbiizzazione del trauma. E molto altro ancora, accompagnato dal tour con Stefano Menti, l’operatore di Croce Gialla Genova che ha mostrato agli allievi l’allestimento dei mezzi di soccorso destinati al trasporto animale e le tecniche di cattura nel caso di evento sanitario fuori dalle mura domestiche.



In mezzo, una parentesi leggera: l’associazione Gramsci di Torino ha offerto una degustazione di vini sardi. A seguire la cena sarda a Torino, organizzata dal presidente Matteo Mereu nella sede affollata di via Musinè (zona corso Svizzera) dove si ritrovano ogni settimana centinaia di sardi e non solo.



Soddisfatto il presidente della protezione civile Anas Italia, Claudio Cugusi: “E’ un’inziativa molto interessante, le ore di corso sono davvero passate in un baleno. Viste le richieste che continuano ad arrivare ad Anas presto comunicheremo le date dei prossimi corsi: Sassari e Cagliari prima della fine del 2022 mentre alla fine di gennaio formeremo soccorritori veterinari a Milano”. (g.s.)