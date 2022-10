Inserita in Politica il 02/10/2022 da Massimo Piccolo Sabotaggio al Nord Stream 1 e 2: un pizzino alla Germania...

























Nei giorni scorsi il gasdotto Nord Stream 1 e 2 ha subìto dei danneggiamenti che al momento lo rendono inutilizzabile. Subito il mainstream si è lanciato all’assalto del famoso “brutto sporco e cattivo”.



Siamo arrivati al punto che l’altro giorno, in uno dei tanti programmi che pestano acqua nel mortaio (talk-show), un ospite stava abbozzando una mera ipotesi su (ipotetiche, solo ipotetiche) responsabilità del più famoso paese occidentale esportatore di democrazia: quando la conduttrice si è sentita in dovere di puntualizzare, con la nonchalance che ne connota la professionalità, che “alcuni dicono che sia stato” il brutto sporco e cattivo (sintetizzo).



Ora, capisco che ormai in TV sono abituati alla “scomparsa” del senso comune e logico, ma mi domando e domando a voi cortesi lettori: “Cui prodest” il sabotaggio in argomento?



La stessa domanda se la fa (meno male, sono in buona compagnia) il generale Camporini, ex capo di stato maggiore dell´Aeronautica Militare italiana, che all’Adnkronos del 28 set. scorso delle ore 16:00, afferma che:



 "Attribuire la responsabilità a uno o all´altro è veramente un azzardo";

 "Questa è la classica situazione in cui oscilliamo tra fatti e provocazioni e in cui domandarsi ´cui prodest´. Esprimere un giudizio oggi su chi sia stato non è azzardato, è molto peggio. Chi dice di sapere come stanno le cose è, secondo me, soltanto in malafede".



A corredo di questa informazione, pare doveroso segnalare due notizie.



La prima, è che l’ex ministro degli Esteri e ora parlamentare dell’Ue, Radosław Sikorski, ha scatenato un putiferio dopo aver pubblicato un tweet (“Thank You, Usa") che, secondo molti, suggeriva che gli Stati Uniti fossero responsabili del sabotaggio del gasdotto Nord Stream.



La seconda, è che, casualmente, nello steso periodo del sabotaggio, è stato inaugurato un altro gasdotto che unisce la Polonia alla Norvegia, il “Baltic Pipe”.



Aggiungo un’altra notizia, anzi, una profezia. Ma questa non la scrivo, la faccio vedere direttamente a voi, con un video del 2016. Attenti alle parole…



Dimenticavo. Visto che la Germania “non capiva” (pare ci fossero pressioni interne per la ripresa della fornitura di gas dalla Russia), si può ipotizzare una ipotesi del 33mo tipo, ossia che "qualcuno" (chissa chi) le ha mandato un “pizzino”, per la serie: “Lo vuoi capire che tu dalla Russia non devi più approvvigionarti? O no?



Secondo voi chi l’ha mandato? Come diceva Gigi Marzullo: “Fatevi una domanda, e datevi una risposta”.

Massimo Piccolo





(Notizia Adnkronos, Gen. Camporini)



https://www.adnkronos.com/nord-stream-gen-camporini-chiedersi-cui-prodest_6X2k4WCJuAVnek7H7ugF6L







(Notizia ex ministro polacco)



https://euractiv.it/section/capitali/news/polonia-il-tweet-dellex-ministro-degli-esteri-sul-sabotaggio-del-nord-stream-suscita-clamore/







(Profezia del 2016)



https://www.youtube.com/watch?v=VmIJCi0s4L4



